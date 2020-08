Le début de la saison de LNA reporté au 2 octobre

Fribourg-Gottéron devra patienter deux semaines supplémentaires avant de commencer la saison 2020-2021. A la suite de la décision du Conseil fédéral de lever l’interdiction des manifestations de plus de 1000 personnes dès le début du mois d’octobre, la ligue s’est réunie vendredi passé. Les dirigeants des clubs ont accepté un report de la saison au 2 octobre, soit une quinzaine de jours plus tard que prévu. Le calendrier sera publié au début septembre. En Coupe de Suisse, les Dragons joueront contre le HC Sierre entre le 4 et le 6 octobre.