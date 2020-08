Le fils perdu

ARTE, VENDREDI, À 20 H 55

En Allemagne, le douloureux parcours d’un couple de parents face à la radicalisation de leur fils, parti rejoindre les rangs de l’Etat islamique en Syrie.

Bons catholiques ouverts d’esprit, Stefan et Ulrike ont accepté, avec toute la bienveillance possible, la conversion à l’islam de Jakob, leur cadet de 19 ans. Mais lorsque la police judiciaire fait irruption dans leur salon, leur univers s’effondre: Jakob, qu’ils croyaient parti en vacances en Espagne avec un camarade, aurait rejoint les rangs de l’Etat islamique en Syrie. Tandis que les dissimulations et mensonges de Jakob leur sont peu à peu révélés, Stefan et Ulrike prennent brutalement conscience de la radicalisation de leur fils. Quand le jeune homme donne enfin signe de vie, Stefan décide d’aller le…