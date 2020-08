Le poids des mensonges

FRANCE 2, VENDREDI, À 21 H 05

Luisa a tout pour être heureuse: elle vit avec Mathieu, l’homme qu’elle aime, et Arthur, le fils que Mathieu a eu avec Emilie, décédée quelques années plus tôt dans un accident. Le jour de ses 6 ans, devant toute la famille, le petit garçon prononce pour la première fois ces mots qui la touchent tant: «Merci, maman.» Mais le lendemain, durant la fête de l’école, Arthur disparaît sans laisser de traces. Le commandant Sophie Colbert est chargée de l’affaire. Il faut agir vite, chaque heure passée rend plus inquiétante la disparition de l’enfant… ■