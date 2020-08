Le service, ce coup rendu atout

Durant cet été, LaGruyère s’intéresse aux mouvements caractéristiques de plusieurs sports.

Ce sixième épisode est consacré au service, ce coup de raquette déjà décisif dans l’échange.

Modèle pour décrypter ce geste, Lucien Michel qui est aussi l’un des plus sûrs espoir du TC Bulle.

QUENTIN DOUSSE

TENNIS. De simple engagement à l’origine, le service est devenu une arme incontournable dans l’ère open. Ce coup complexe, l’unique joué sans influence de l’adversaire, est surtout le premier de l’échange. Celui qui doit conférer un avantage certain et permettre d’engranger un maximum de «points gratuits». Les plus anciens se souviennent du bras gauche nucléaire de l’Américain Roscoe Tanner, dont le coup de raquette (en bois) dépassa largement les 200 km/h, jusqu’à atteindre les 246 km/h en…