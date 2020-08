Les pouvoirs extraordinaires du corps humain

FRANCE2, MARDI, À 21 H 05

Fruits, légumes, plantes: cette nature qui nous fait du bien

Sans fruits et légumes, impossible d’être en bonne santé. Adriana et Michel Cymes partent sillonner la France à la découverte des plantes qui font du bien, comme par exemple les algues, sources de vitamines, de minéraux, d’oligo-éléments et même de protéines. Excellentes aussi pour la santé, les épices seraient hautement recommandées pour diminuer le sel. Une nutritionniste expliquera également quels sont les modes de cuisson et de conservation recommandés. Mais les plantes ont aussi de nombreuses vertus pour soigner et apaiser, qu’il s’agisse des herbes ou des huiles essentielles. Au Japon, la sylvothérapie est d’ailleurs considérée depuis longtemps comme une médecine qui permet de vivre plus…