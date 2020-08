Cet été, plus de la moitié des vélos du réseau PubliBike de la ville de Fribourg ont été endommagés ou volés par des vandales. L'Agglomération Fribourg, qui juge ces actes «incensés et ciminels», a décidé de fermer le réseau pendant trois jours «pour tirer le frein de secours» et protéger son réseau. Dès lundi, 10 des 23 stations pourront rouvrir avec 70 vélos à disposition en cette période de rentrée scolaire.