Marie Murith a 100 ans

Marie Murith a fêté ce mercredi 12 août ses 100 ans. Pour l’occasion, la résidente du Home de l’Intyamon était entourée de sa nombreuse famille.

Marie est née à Pringy dans le foyer d’Emile Gremion, forestier communal à Gruyères. Sa mère, née Lucie Gachet, appartenait à la grande famille du Pré-del’Essert, à Charmey. Marie était l’aînée d’une fratrie de neuf frères et sœurs. Sitôt sortie de l’école à 14 ans, elle aida sa mère aux tâches ménagères. En janvier 1939 survint alors un drame qui allait marquer à jamais sa vie: la mort subite de son père. Marie et ses frères les plus âgés durent alors trouver un emploi pour subvenir aux besoins de la famille. Elle seconda sa tante à la Coopérative de Pringy et y travailla jusqu’à ses vingt-cinq ans.

Au chœur d’église de Gruyères, où sa voix de…