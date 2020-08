Musique et cuisine réunies en festival

Pour la deuxième année consécutive, l’ancien moulin de Grangettes, La Monade, est l’hôte du It sounds food festival. Dans une envie de combiner gastronomie et musique alternative, la maîtresse de maison Marie Bergé organise deux soirées de concerts vendredi et samedi. Ainsi, le chef Vishnen Malsan concoctera des plats en accord avec la voix de Régis vendredi dès 18 h 30. La soirée se poursuivra avec les prestations de Leopardo, DJ Mattio et Laxxiste. Samedi, c’est la cheffe Aziadé Cirlini qui cuisinera sur les notes du collectif de musique contemporaine Les Rêveries acoustiques. Sacha Beraud, Saraka et Lucas Monème concluront le festival. La journée de samedi s’annonce riche en présentations, concerts et atelier avec la présence du Slow festival à La Monade. Pour y participer,…