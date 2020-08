Prix de la scène au duo Les Diptik

Le Prix suisse de la scène 2020, doté de 40 000 francs, est décerné au duo Les Diptik, composé de la Fribourgeoise Céline Rey et du Californien David Melendy. Les deux artistes se sont rencontrés à la Scuola Teatro Dimitri. Ils n’ont cessé dès lors de faire évoluer les personnages de leur duo de clowns. En 2013, pour le Cirque Monti, ils ont sillonné 40 villes le temps de 250 représentations. En 2014, ils gagnent la médaille de bronze au festival international du cirque Young Stage à Bâle. Céline Rey et David Melendy écrivent leur premier spectacle Hang up en 2015, suivi en 2018 de Poscriptum. Hang up, que les deux artistes interprètent en français et en allemand, est décrit par un membre du jury fédéral comme «un incontournable dans le monde des arts de la scène aujourd’hui». Ce…