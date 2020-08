TC Bulle: le «pur plaisir» à défaut de promotion

Maintenue par Swiss Tennis, la saison d’interclubs ne débouchera sur aucune promotion-relégation. Une déception pour Bastien Kolly et le TC Bulle, désireux de rejoindre la Ligue nationale C.

TENNIS. Depuis sa relégation en 2017, le Tennis-Club Bulle n’a qu’un seul objectif en tête: retrouver la Ligue nationale C dans les plus brefs délais. Ce souhait ardent ne se réalisera pas cette année, puisque les interclubs qui s’ouvrent ce week-end n’attribueront aucune promotion ni relégation (hormis en LNB). Cette décision de Swiss Tennis ne satisfait pas la plus ambitieuse des deux formations bulloises évoluant en 1re ligue. Avant sa première rencontre ce samedi aprèsmidi face à Lausanne-Sports 2, son nouveau capitaine Bastien Kolly (N3 43, photo) confie sa déception à l’aube de cette année…