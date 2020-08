Un camping-car prend feu sur l'A12

Dimanche 23 août vers 2 h 10, un automobiliste circulait avec son camping-car sur l’A12, de Vevey en direction de Fribourg. A la hauteur de Châtel-Saint-Denis, de la fumée s’est propagée dans l’habitacle, ce qui l’a contraint à arrêter son véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence, communique la police. L’occupant a pu quitter le véhicule avant que celui-ci s’embrase complètement.

Alarmés, les pompiers du Centre de renfort de Châtel-Saint-Denis et la Police cantonale se sont rendus sur les lieux. L’autoroute a été fermée pendant plus d’une heure pour les besoins de l’intervention et une déviation a été mise en place. Les pompiers ont circonscrit le sinistre.

Pour l’heure, les causes de cette incendie ne sont pas connus, une enquête est en cours. Aucun blessé n’est à déplorer.