Un crédit de 21 millions pour le site AgriCo

Le débat a été nourri. Le groupe VCG voulait le renvoi de l’objet, insatisfait du concept énergétique et de la desserte en transports publics. Malgré le soutien du PLR, cette proposition a été rejetée par 52 non, 34 oui et 8 abstention. Claude Chassot (vcg, Villarsel-le-Gibloux) a ensuite déposé, sans plus de succès, un amendement afin d’exclure un des bâtiments du crédit. Comme de nombreux députés, il a jugé sa restauration trop cher et pas nécessaire au maintien de ce patrimoine. Les fameux toits en U ont notamment focalisé les discussions.