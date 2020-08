Un petit oui pour le congé paternité

UDC. Une quarantaine de membres de l’UDC Fribourg ont assisté jeudi au Crêt au comité central. Au centre de la discussion: les prochaines votations du 27 septembre. La soirée a réservé une petite surprise. En effet, les participants ont accepté (18 voix pour, 13 contre et 3 abstentions) le contre-projet indirect à l’initiative «Pour un congé paternité raisonnable en faveur de toute la famille». Les Fribourgeois, comme d’autres UDC romands, n’ont donc pas suivi l’avis du parti national. Le député Nicolas Kolly a milité en faveur de cette initiative, disant que «les temps avaient changé et qu’elle représentait un soutien à la famille». Ce qui n’a pas manqué de faire réagir plusieurs membres, contre cette idée. En cause: l’économie et notamment les PME, qui allaient souffrir en cette…