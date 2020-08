Une bataille acharnée se dessine en 2e ligue

Les championnats fribourgeois reprennent leur droit ce week-end. Elite cantonale, la 2e ligue s’annonce ouverte derrière deux favoris. La lutte contre la relégation sera âpre. Tour d’horizon des six équipes du sud du canton.

TEXTES MAXIME SCHWEIZER

Les fans du football fribourgeois sont enthousiastes. Enfin ils pourront retrouver leurs précieux championnats cantonaux. Ce week-end sonne la reprise pour les équipes de 2e, 3e, 4e et 5e ligues. Après neuf mois de pause, il était temps.

Durant 26 journées, la plus haute ligue cantonale apportera son lot de suspense, de derbys et de retournements de situations. Les entraîneurs du Sud s’accordent à dire que Châtel-Saint-Denis et Ueberstorf font figure de favoris pour la promotion. Derrière ces deux formations, tout est ouvert pour finir dans la…