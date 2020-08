Vandalisé, PubliBike est mis à l’arrêt

En juillet et en août, plus de la moitié des vélos du réseau fribourgeois PubliBike ont été endommagés ou volés par des vandales. Seuls 70 des 230 deux-roues étaient encore à disposition des clients. Pour «protéger ses vélos de ces actes insensés et criminels», l’Agglomération Fribourg a décidé de fermer temporairement son réseau pendant trois jours. Dans le courant de lundi, période de rentrée scolaire, 10 stations (70 vélos) seront à nouveau à disposition, en format réduit. Dans un communiqué, l’Agglomération précise qu’une surveillance sera organisée et que les vélos «ne resteront en service que s’ils ne sont pas de nouveau vandalisés». Une fois «la situation désamorcée et les vélos réparés», la réouverture des 13 stations restantes sera examinée.