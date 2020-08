Week-end à oublier pour J. Dupasquier

Jason Dupasquier poursuit son apprentissage dans le championnat du monde Moto3. Cependant, il ne gardera pas un bon souvenir de son cinquième Grand Prix à Spielberg, en Autriche. Après une chute aux essais, l’arrivée de la pluie et une qualification «difficile», le Sorensois de 18 ans a terminé 28e et dernier de la course dimanche (37’49’’387). L’Espagnol Albert Arenas (KTM) a signé sa troisième victoire de la saison (37’25’’323).

Une fois n’est pas coutume, Jason Dupasquier (KTM) a pris un mauvais départ et s’est retrouvé dans le groupe de queue. «J’ai essayé de rattraper les pilotes devant moi, mais l’écart était déjà trop grand», détaille le rookie de l’écurie CarXpert - Prüstel GP. Alors qu’il menait son groupe, il s’est fait rattraper par ses poursuivants durant le dernier tour.…