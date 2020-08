ATHLÉTISME

Le fondeur de 21 ans Yan Volery (photo) poursuit sa préparation en vue des championnats de Suisse U23, qui auront lieu les 22 et 23 août prochains à Frauenfeld. Samedi, à Regensdrof (ZH), il a couru le 1500 m en 3’56’’44 et a terminé 9e de la course remportée par le Français Abdellah Riahi en 3’45’’13. Son entraîneur Gérald Rumo a commenté la performance de son protégé. «Son temps est un peu en dessus de ce que l’on espérait, mais Yan a eu de bonnes sensations.»