«Lancy est une équipe solide qui aime jouer au ballon»

Avant le coup d’envoi

FC Bulle - Lancy



Pour son cinquième match de la saison, Bulle reçoit ce samedi Lancy à 17 h. Les hommes de Lucien Dénervaud voudront surfer sur leurs quatre succès consécutifs et distancer les Genevois de huit points.

Hors jeu. Flavio Cassara (cuisse) et Loan Grumser (genou) manquent à l’appel.

Enjeu. Après deux cartons à domicile face à Azzurri et La Chaux-de-Fonds, le FC Bulle reçoit Lancy, un sérieux adversaire. Les Genevois ne comptent qu’une défaite en quatre matches et font souvent partie du haut du tableau. «Lancy est une équipe solide, bien organisée et qui aime jouer au ballon, développe Lucien Dénervaud. Cet adversaire sera du même niveau que le Team Vaud avec davantage de présence physique, de roublardise et d’expérience.»

Pour le FC Bulle, il s’agit de…