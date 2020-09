A 27 ans, Pierre Bugnard range ses lattes

Le géantiste et membre du cadre B de Swiss-Ski explique son choix par les nombreuses blessures subies et la nécessité de planifier son avenir professionnel. "Je suis fier d’avoir été parmi les meilleurs skieurs suisses de ma génération, fier d’avoir pu prendre le départ de la mythique course d’Adelboden, fier d’avoir des parents et une famille qui m’ont toujours soutenu", écrit encore Pierre Bugnard. Durant sa carrière, le Gruérien a pris cinq départs en Coupe du monde et s'est classé à neuf reprises dans le top 10 en Coupe d'Europe.



Retrouvez son interview complète dans La Gruyère de ce samedi.