Aline Piccand, la joie d’une vie multiple

PAR QUENTIN DOUSSE

Quelques degrés positifs à peine, une pluie intermittente et un vent tourbillonnant: la météo n’a pas été favorable aux athlètes, samedi à Bulle, pour la conclusion de la saison aux championnats fribourgeois de pentathlon. Il en fallait plus pour décourager Aline Piccand, fidèle parmi les fidèles au bord de la piste. Ancienne monitrice du SA Bulle, la Brocoise de 37 ans dirige aujourd’hui le groupe multiple de l’AthleticaVeveyse. «En 2014, le président d’alors m’avait donné rendez-vous pour parler d’une possible collaboration. Quand je suis arrivée au stade (du Lussy), six jeunes athlètes m’attendaient, en tenue pour l’entraînement. Je ne pouvais pas leur dire non.»

L’anecdote raconte le tempérament d’Aline Piccand. Bienveillante, passionnée et à l’écoute des 19 athlètes…