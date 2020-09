André Dupont

LA TOUR-DE-TRÊME

C’est le 23 août 1931 qu’André vit le jour à Grandvillard dans le foyer de Lydie et Eugène Dupont. Sa scolarité terminée, il apprit le métier de menuisier ébéniste, puis il entra au service des PTT et œuvra durant plusieurs décennies en tant que facteur. N’hésitant pas à rendre de multiples services, il était très apprécié de sa clientèle.

Marié à Elisabeth Grandjean, le couple eut le bonheur d’avoir trois garçons, André, Jacques – qui décéda en 1991 – et Stéphane.

Tronçonneuse au poing, André était toujours en quête d’un ou deux stères. Il bûcheronnerait avec ferveur et taillait des piquets pour les agriculteurs du coin. Il pêchait dans la Jogne et la Sarine et partageait volontiers ses truites avec ses connaissances.

Chaque début septembre, André graissait son fusil…