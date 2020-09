Arthur Vial

GRATTAVACHE

Né le 12 avril 1932, Arthur a eu une vie simple et bien remplie. Fils de Jules et Eugénie Vial-Lagger, il avait une sœur et quatre frères. Il aimait raconter que la vie de son enfance durant la guerre était difficile. Il passait alors les rares vacances scolaires à courir les forêts à la recherche de petits fruits, ou alors à glaner les champs de blé.

Plus tard, suivant les conseils de sa maman, il apprit le métier de cordonnier. L’occasion se présentant à ce moment-là, il acquit l’ancienne école du village, pour y installer son atelier, puis un petit magasin de chaussures qu’il exploita brillamment, secondé par son épouse. Papa de six enfants et grand-papa de 11 petits-enfants et trois arrière-petits-fils, il remit son commerce à son fils Stéphane.

Arthur aimait son village,…