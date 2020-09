Au temps du confinement

Eugène

LE MAMMOUTH ET LE VIRUS

Slatkine, 176 pages

Le 12 mars, Eugène, son épouse et leur fils de trois ans et demi rejoignent un chalet d’Hérémence pour le week-end. Quelques heures plus tard, effarement: le Conseil fédéral annonce la fermeture des écoles, crèches, bibliothèques… Ils décident de rester à la montagne pour vivre ce drôle de confinement. Avec Le mammouth et le virus, l’écrivain vaudois propose un journal de cette période hallucinante, où les histoires racontées à son garçon se mêlent à l’inquiétude face à une situation qu’aucun scénariste de blockbuster n’aurait osé imaginer.

Eugène fait preuve d’auto-ironie et d’un sens de la formule affûté pour retracer ces semaines irréelles. Il s’énerve face à «l’oreiller de paresse» de Guy Parmelin, s’émerveille face à l’arbre qui…