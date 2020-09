Au tour de l'Allemagne de placer Fribourg sur liste rouge

Le canton de Fribourg a enregistré 217 et 236 cas durant les semaines 36 et 37 tandis que 91 cas ont été comptabilisés depuis lundi. Deux personnes sont en outre décédées entre mercredi et jeudi, portant le nombre de victimes à 97 depuis le début de la pandémie. Actuellement seule une personne est hospitalisée en soins intensifs.