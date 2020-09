VILLARS-SOUS-MONT

Auguste Both est né à Lessoc le 30 octobre 1947 dans le foyer de Fernand et Ida Both-Fragnière. Il a passé son enfance dans ce charmant village, entouré de son frère Joseph et de sa sœur Emma ainsi que de sa famille.

Après avoir fréquenté les bancs de l’école locale, Auguste a poursuivi son parcours scolaire à l’école secondaire, à Bulle. Il a par la suite rejoint l’Ecole normale à Fribourg pour obtenir son certificat d’enseignant primaire en 1968. C’est dans le cadre de ses études à Fribourg qu’une amitié s’est formée avec les enseignants de sa volée, avec lesquels il a toujours eu un grand plaisir à voyager.

Il commença à exercer son métier d’enseignant à Echarlens en 1968. C’est à la même période qu’il fréquenta Marie-Elisabeth Fracheboud, qui devint sa femme en…