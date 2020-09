Avec ou sans ox’?

Hors traces

PAR FLORENCE LUY

LE (FAUX) DÉBAT. En 1953, Edmund Hillary et Tenzing Norgay atteignaient le sommet de l’Everest. Ils avaient recouru à des bouteilles d’oxygène. Vingt-cinq ans plus tard, Peter Habeler et Reinhold Messner réalisaient pour la première fois cette ascension sans assistance respiratoire. Dès lors (cela fait donc plus de quarante ans), le débat fait rage: est-ce éthique de grimper sur une montagne de très haute altitude avec l’aide d’oxygène en bouteille? Ceux qui répondent non estiment que c’est à l’alpiniste de s’adapter à son objectif et pas à la montagne de se montrer plus accessible.

Ceux qui répondent oui trouvent inutile de risquer sa vie quand cela est évitable. En effet, l’oxygène aide le corps à lutter contre le froid et lui permet d’accroître sa…