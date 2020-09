Belle place d’honneur pour Rémy Dénervaud aux Suisses

COURSE DE MONTAGNE. Organisés dans un format réduit dimanche à Adelboden, les championnats de Suisse de course en montagne ont sacré le Bernois Joey Hadorn, spécialiste de course d’orientation, et la Vaudoise Maude Mathys. Côté régional, Rémy Dénervaud s’est classé à une méritante 7e place (1 h 01’56) de la course masculine élite. L’athlète des Sciernes-d’Albeuve a terminé à plus de quatre minutes du vainqueur, après 12,6 kilomètres et 860 m de dénivelé positif. A souligner enfin la belle 4e place du coureur d’orientation Jonas Soldini (Corpataux, 1 h 00’13), qui a manqué d’empocher la médaille de bronze pour vingtsept secondes.