Bon jeu de foot et nostalgie en prime

Le jeu Captain Tsubasa, c’est un plongeon dans une série phare des années 1980, diffusée en France sous le nom d’Olive et Tom.



C’est aussi un excellent jeu de foot orienté arcade. On nous a menti! Olivier Atton s’appelle en fait Tsubasa Ozora, sous le nom de Thomas Price se cache Genzo Wakabayashi. Ils ne jouent pas au foot pour la New Team mais pour Nankatsu SC, et Mark Landers est en fait Kojiro Hyuga. Désolé pour les fans de la série Olive et Tom, qui a fait les beaux jours du petit écran à la fin des années 1980. Je pense qu’ils sont aujourd’hui en âge d’apprendre la vérité.

Mais pour se replonger dans leurs souvenirs – les noms en moins, les dialogues en japonais en plus – ils peuvent jouer à Captain Tsubasa: rise of new champions (PC, PS4 et Switch). Les fans actuels aussi…