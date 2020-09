FRANCE3, JEUDI, À 21 H 05

Soutenu par sa sœur et sa nouvelle compagne, un quadragénaire, s’interrogeant sur les circonstances de la mort de sa mère, mène son enquête.

Antoine, 40 ans, et sa sœur, Agathe, se retrouvent au restaurant pour se remémorer un douloureux anniversaire: celui de la mort de leur mère, disparue trente ans plus tôt. Divorcé, Antoine est un peu dépassé par les événements. Agathe lui propose de partir pour Noirmoutier, là où ils passaient leurs vacances quand ils étaient enfants. Sur place, ils apprennent que le corps de leur mère n’a pas été retrouvé à l’endroit qu’on leur avait indiqué à l’époque. Antoine commence à se poser des questions et interroge sa grand-mère. Son oncle Charles s’agace et lui demande d’arrêter ses investigations. Même Agathe, qui l’a toujours…