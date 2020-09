1

Le masque est désormais obligatoire dans les commerces fribourgeois

Le canton de Fribourg a annoncé aujourd'hui l'obligation de porter un masque pour les clients dès 12 ans et le personnel des supermarchés et des commerces. Dans les bars et les restaurants, seul le personnel est concerné. Cette décision arrive après une forte hausse des cas de Covid-19 à Fribourg.