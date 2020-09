Bulle confirme et s’offre

Malgré le partage des points (2-2), le FC Bulle a réussi samedi son premier test d’envergure face à Lancy. «Une excellente preuve de caractère», note l’entraîneur Lucien Dénervaud, toujours en tête de 1re ligue avant le déplacement à Vevey vendredi.

QUENTIN DOUSSE

1re LIGUE. Après trois succès contre les trois dernières formations du groupe, le FC Bulle est passé au révélateur, samedi, face à une excellente équipe de Lancy. Et si les Bullois n’ont pas gagné, ils ont rassuré, convaincu et même enflammé les 468 spectateurs présents à Bouleyres. Bulle 2, Lancy 2, un point de chaque côté, balle au centre, Bulle en tête de 1re ligue et des promesses d’une saison intéressante – voire surprenante? – à Bouleyres.

Le sourire malicieux de Lucien Dénervaud, à peine remis de ses émotions, confirmait…