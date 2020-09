Bulle leader? «Cela semble normal, mais ça ne l’est pas»

FC Bulle - Echallens

Les Gruériens reçoivent le FC Echallens ce vendredi (20 h 15). A savoir que le masque de protection sera obligatoire pour les spectateurs.

Hors jeu. Flavio Cassara, Loan Grumser et Evan Melo sont à l’infirmerie. Malade, Victor Girod est, lui, de retour.

Enjeu. Avec un bilan presque sans rature (16 points en 6 matches) et une place de leader partagée avec le CS Chênois, le FC Bulle donne l’impression que rien ne peut l’ébranler. «Je ne dirais pas que rien ne peut nous arriver, coupe l’entraîneur Lucien Dénervaud. On a certes toujours trouvé le moyen de gagner les matches et on est en tête de la 1re ligue. Cela semble normal, mais ça ne l’est pas. Il faut travailler le mental des joueurs pour éviter d’entrer dans une routine.»

Si le FC Bulle coule des jours heureux, son…