RTS1, MERCREDI, À 20 H 10

Caravane FM aux jardins familiaux?: «Moi… je m’émerveille de rien»

La miniradio ambulante Caravane FM s’est installée au cœur des jardins familiaux de Bernex, près de Genève. Plus de 200 parcelles sont cultivées par des jardiniers au style très différent. Ils ont raconté au micro leur vie quotidienne entre pousses de tomates, coquelicots en fleur et cerisiers. Ces hommes et ces femmes à la main verte ont choisi des chansons qui parlent d’eux. Plusieurs caméras ont capté ces moments de rencontres et d’échanges. Les jardins familiaux de Bernex à Genève regroupent une petite communauté dont le dénominateur commun est l’amour de la terre. Chacun cultive légumes et fleurs sur une parcelle de 300 m2. Caravane FM s’est immergée au cœur de ces jardins durant deux…