Christina Liebherr réalise un exploit

HIPPISME. «Le speaker n’avait pas annoncé le résultat final, mais tout le monde venait me dire que j’avais gagné. Je n’y croyais pas.» Christina Liebherr a vécu un dimanche haut en couleur. La Riazoise de 41 ans a remporté le Grand Prix d’Humlikon N 155 (40’’65) devançant de trois centièmes un certain Martin Fuchs (2e mondial). «J’étais très heureuse. Surtout de gagner en Suisse, devant la famille et les amis. Tout était réuni pour gagner ce concours relevé.»

Dans le canton de Zurich, la cavalière a chevauché Fun Again, un hongre de dix ans. Elle sentait que sa monture avait la forme le week-end passé. «Autant lui que Crumble ont fait des bons sauts. C’est vrai qu’il faut pousser Fun Again, mais dès qu’il est lancé, rien ne lui fait peur. Il adore la vitesse et dans ce barrage avec…