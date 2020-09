Christophe Blaumann seul à la tête de l’UDC

Après deux ans de triumvirat, Christophe Blaumann prend seul la tête de l’UDC Fribourg.

UDC. Christophe Blaumann est le nouveau président de l’UDC Fribourg. Il a été élu jeudi soir par acclamation, à Vuippens. Les 76 membres présents ont également réservé une standing ovation au conseiller national sortant Jean-François Rime.

Agé de 50 ans, le nouveau président habite Courtepin et travaille à Bulle, au Service public de l’emploi. Il a adhéré à l’UDC en 2011 et a été nommé vice-président en 2016, avec Sébastien Bossel et Adrian Brügger. Les trois sont devenus coprésidents deux ans plus tard, à la suite de la démission de Ruedi Schläfli.

Christophe Blaumann, pourquoi changer la tête du parti maintenant?

La direction à trois a bien fonctionné. Mais nous avons aussi vu, par l’expérience et…