Tout en menant l’enquête sur l’empoisonnement, Clem se plaît à rêver d’une nouvelle vie avec Fred. Mais petit à petit l’étau se resserre autour de ses mensonges… Pendant ce temps, Val s’engage de plus en plus dans l’écologie auprès de Clara au détriment de son amitié avec Joris et de sa relation avec Izia.

Mardi, à 21 h 05, sur RTS1