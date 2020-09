Commerce mortel

ARTE, VENDREDI, À 20 H 55

En 1988, un officier de la Stasi, dont la fille est malade, découvre que l’industrie pharmaceutique de RFA utilise des patients estallemands comme cobayes.

Armin Glaser, lieutenant de la Stasi, vit à Karl-Marx-Stadt avec sa femme et leur fille Kati, atteinte d’une sclérose en plaques. La famille met tous ses espoirs dans un nouveau traitement prometteur, proposé par l’hôpital du district. Mais, très vite, Armin perçoit dans le protocole des incohérences et des zones d’ombre, qui le rendent de plus en plus méfiant. Sa position dans la Stasi lui permet d’enquêter.

Il entrevoit peu à peu une effroyable possibilité: les laboratoires pharmaceutiques d’Allemagne de l’Ouest testeraient-ils secrètement leurs médicaments non homologués sur des citoyens de RDA? Pire…