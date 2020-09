Concert chez J.-J. Hofstetter

FRIBOURG

Ce vendredi, à 20 h, le pianiste fribourgeois Florian Favre et le saxophoniste mexicain Gerry Lopez proposent un concert à l’atelier-galerie J.-J. Hofstetter, à Fribourg (rue des Epouses 18). «Dans une rencontre spontanée et inédite», ils vont rendre «hommage au Brésil et à sa musique». La galerie accueille une exposition du maître des lieux, le sculpteur Jean-Jacques Hofstetter, visible jusqu’au 10 octobre, jeudi et vendredi 14 h-18 h 30, samedi 10 h-12 h et 14 h- 16 h. www.galerie-hofstetter.ch.