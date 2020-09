D’Israël à l’île d’Ogoz

Le concert devait clore la saison de La Tuffière le 27 juin. Finalement, l’été qui se prolonge lui permet de se tenir ce samedi: la chanteuse Yael Miller se produira sur l’île d’Ogoz, accompagnée de deux musiciens. Née à Tel-Aviv, cette Genevoise d’adoption chante en français, en anglais et en hébreu, sa langue maternelle.

Yael Miller est à l’origine du groupe Orioxy, qui a sorti trois albums en huit ans et s’est produit dans de nombreux festivals de jazz. En 2018, elle sortait son premier disque solo, 00-08. Sa voix envoûtante, ses chansons qui flirtent avec l’indie pop-rock lui ont valu une reconnaissance publique et critique: «Un enchantement dont on souhaiterait ne pas se réveiller», ont par exemple écrit Les Inrockuptibles. Yael Miller a étudié le chant, le piano et le trombone dès…