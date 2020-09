Des libertés en danger?

A propos des mesures prises pour lutter contre la pandémie.

Tout commence au printemps avec la peur, massive, irrationnelle, totalement disproportionnée, distillée jour après jour massivement par les médias. On sort la boule au ventre comme si on devait traverser des champs de mines pour aller à la Coop. Or, la mortalité de l’année Covid est en fait à peu près la même que celle des années passées.

Jamais dans l’histoire on avait arrêté la vie à ce point. On a confiné, glosé Covid ad nauseam, séparé, distancé, interdit, et provoqué une crise sociale et économique. Toute voix discordante est aussitôt suspecte et évincée. Puis ce sont le bal masqué obligatoire dans les transports publics, le traçage obligatoire, les quarantaines obligatoires. Puis, le masque obligatoire dans les commerces.…