Des mesures prises pour soutenir le home de Siviriez

Deux personnes sont toutefois actuellement hospitalisées (La Gruyère du 3 septembre). "Les personnes qui nécessitent des soins aigus en milieu hospitalier seront hospitalisées en tenant compte de leur consentement ou des directives anticipées", présente la DSAS.

Depuis dimanche, plusieurs mesures ont été mises en place pour enrayer la chaîne de contamination et pour venir en aide à l'EMS glânois. La DSAS aide notamment la direction du home dans la recherche de personnel supplémentaire. Un soutien psychologique pour les collaborateurs a été mis en place également. En outre, les visites ne sont plus possibles, sauf dans le cas particulier d'une fin de vie. Résidents et collaborateurs observent une quarantaine.

L'origine de la contamination au sein de l'EMS n'a pas encore pu être détectée.