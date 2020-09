Deux blessés dans un accident frontal à La Tour-de-Trême

Lundi, vers 7 h 15, un automobiliste de 33 ans circulait de La Tour-de-Trême en direction du Pâquier. Peu avant d’entrer dans la localité, il s’est déporté sur la voie de gauche et a percuté de plein fouet une voiture qui venait normalement en sens inverse. La conductrice de cette dernière, âgée de 52 ans, ainsi que le conducteur du premier véhicule ont été blessés. Ils ont été secourus par les ambulanciers et acheminés dans un hôpital.

Les sapeurs-pompiers du Centre de renfort de la Gruyère ont été engagés pour les besoins des opérations de secours. Ils ont procédé à la remise en état de la chaussée et neutralisé les hydrocarbures répandus. Le tronçon de route a été fermé à la circulation durant environ une heure.