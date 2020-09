Deux victoires régionales aux Dents-du-Midi

TRAIL. La 49e édition du trail des Dents-du-Midi a permis aux trailers de la région de se mettre en valeur. Sur les pentes de Champéry (Valais), le duo composé des Veveysans Nicolas Philipona et Alexandre Bugnard s’est distingué en remportant le relais hommes en 5 h 41. Les deux hommes ont bouclé les 57 kilomètres (3400 mètres de dénivelé) pour atteindre le sommet avec vingt minutes d’avance sur l’équipe dauphine. Une performance que Nicolas Philipona explique par les deux très bons relais de son équipe: «Dans la première montée, j’ai déjà pu éloigner quelques favoris et passer le relais en tête. Combiné à la grosse course d’Alexandre, c’est sûr que l’on termine avec un joli chrono!» Sur l’épreuve individuelle longue de 32 kilomètres, Mathieu Clément (Vuadens, 3 h 21) s’est quant à lui…