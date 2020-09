Drôle de rencontre dans un cirque désert

LIVRES

Elisa Shua Dusapin

VLADIVOSTOK CIRCUS

Zoé, 176 pages

Elle est l’une des plus brillantes révélations des lettres romandes de ces dernières années. Franco-coréenne installée à Porrentruy, Elisa Shua Dusapin confirme son originalité et la finesse de son talent avec ce Vladivostok circus. Ainsi que, plus anecdotique, son sens des titres qui claquent, puisque ce troisième roman suit Hiver à Sokcho (2016) et Les billes du Pachinko (2018).

Nathalie, la narratrice, est engagée comme costumière au cirque de Vladivostok. Entre deux saisons, elle doit participer à la création d’un nouveau numéro que le trio de barre russe entend présenter à un concours international. A partir de cette surprenante idée de base, Elisa Shua Dusapin tisse un roman d’atmosphère très réussi, empli de la mélancolie…