Edmond Allaman

dit «Pipe»

CHARMEY

Edmond est né le 10 décembre 1932 dans le foyer de Jeanne et Marcelin à Charmey, entouré de son frère Gaston et de sa sœur Yvonne. Après sa scolarité, il passa ses étés à la montagne au-dessus de Rougemont et l’hiver, en forêt, comme bûcheron.

En 1963, il épousa Marie-Rose Pugin. Ils s’installèrent à Lausanne où il travailla comme contrôleur aux TL. La famille s’agrandit avec Jean-Marc (1964) et Marie-Françoise dite Miette (1966). En 1970, la famille déménagea à Charmey. Edmond travailla alors comme chauffeur chez Glasson Matériaux à Bulle jusqu’à sa retraite.

En 1996, il eut la douleur de perdre son épouse. Il fut par contre comblé par l’arrivée de ses cinq petits-enfants: Damien, Marion, Elodie, Mallaury et Romain, et de ses trois arrière-petits-fils: Sasha, Jocelyn…