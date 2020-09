Efficace, Siviriez frappe à trois reprises

A domicile, Siviriez a bien récité sa partition pour dominer Schoenberg (3-0). Réalistes et présents aux duels, les hommes de Mickaël Dogbe ont joué un mauvais tour à leur adversaire. De bon augure pour la suite.

MAXIME SCHWEIZER

2e LIGUE. La neige sur les montagnes et les cinq degrés recensés aux Chaussées laissaient penser que le mois de novembre était arrivé en avance. Or, nous ne sommes qu’à la fin septembre et Siviriez recevait Schoenberg samedi. Les Glânois ont réussi un joli coup en s’imposant 3-0 face à une équipe technique, mais peu combative. Au classement, Siviriez revient à la sixième place.

Les premières minutes de jeu ont laissé penser que les locaux allaient souffrir contre Schoenberg. Les Sarinois s’amusaient avec le ballon et trouvaient facilement les espaces. Siviriez…