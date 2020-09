Entre rêve et réalité, un jeune buteur nommé Schaller Timotée

PAR QUENTIN DOUSSE

HOCKEY SUR GLACE. Timotée Schaller a 17 ans, un nom à porter et à faire de nouveau briller, un jour peut-être, sur les patinoires de LNA. L’attaquant bullois rêve secrètement de suivre les traces du paternel, un certain Pascal Schaller, complément idéal des duettistes Bykov-Khomutov dans les années 90. «J’ai revu avec lui certains de ses matches sur You-Tube, glisse le rejeton. Si “être le fils de” constituait un poids étant plus jeune, c’est une fierté aujourd’hui. Il me conseille tous les jours, souvent sur ma discipline défensive.»

Sa carrière n’a pas débuté, mais Timotée Schaller a déjà dû s’émanciper. Pour faire fi de «la jalousie de certains qui a pu m’énerver par le passé» et suivre sa propre voie. Peu importe s’il ne marque pas autant les esprits que son papa,…