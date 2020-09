VOUNETZ

Annulé en juillet, Festycharme se tient sous forme de minifestival, ce samedi au sommet de Vounetz (LaGruyère du 27 août). Dès 11 h, sept formations suisses joueront sur les deux scènes en plein air. Du boogie au rock, en passant par le blues et la country se succéderont Christine & The Kings, Little JC & The Rockin’Daddies, Z-Bros Trio, Alex Klein & friends, The Black Shoes Button et Gut’s. Chris Blackhorn assurera l’animation toute la journée. www.festycharme.ch.