RTL9, JEUDI, À 20 H 50

Expert en sécurité informatique, Jack Stanfield travaille dans une grande banque de Seattle où il a mis au point un pare-feu très sophistiqué qu’aucun hacker n’est jamais parvenu à pénétrer. Il ignore que, depuis plusieurs mois, sa famille est espionnée par Bill Cox et ses hommes. Ils savent désormais tout de son épouse, Beth, et de leurs deux enfants. Accompagné de six hommes armés, Bill Cox se rend chez les Stanfield où il retient en otages Beth et les enfants. Jack n’a pas le choix: s’il veut que les siens restent sains et saufs, il doit neutraliser son propre parefeu, détourner cent millions de dollars et les virer dans les 24 heures sur le compte offshore de Cox… ■