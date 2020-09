Huit Sudistes titrés aux championnats fribourgeois

Organisés dimanche à Guin, les championnats fribourgeois individuels ont permis à huit Sudistes de se parer d’or: Baptiste Grandjean (110 m haies et longueur, AthleticaVeveyse), Vincent Gendre (marteau, AthleticaVeveyse) et Christèle Rayroud (100 m haies et hauteur, AthleticaVeveyse) dans la catégorie U20; Nicolas Hirsbrunner (100 m, AthleticaVeveyse), Iris Caligiuri (100 m, SA Bulle) et Elise Bochud (100 m haies, CS Marsens) en U18; Elisa Fracheboud (80 m, Athletica-Veveyse) et Maureen Gauderon (hauteur, AthleticaVeveyse) en U16.